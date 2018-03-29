Pasaport ve ehliyet artık Nüfus’tan..

Pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri 2 Nisan'dan itibaren nüfusmüdürlüklerince gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısa bir süre önce araç tescil işlemlerinin de noterlere devredildiğini anımsatarak, "Aynı sürecin bir halkası olarak şimdi de pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini devrediyoruz. Burada açığa çıkacak önemli miktardaki emniyet personelimizi de asli görevlerinde, özellikle trafik denetlemelerinde kullanmak üzere bir planlama içindeyiz" dedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GenelMüdürü Sinan Güner de "Vatandaşlar kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri işlemleri için farklı kurumlara başvuruda bulunmak zorunda kalmayacak, nüfus müdürlüklerinden tüm işlemler için başvuruda bulunabilecek. Vatandaştan alınacak biyometrik veriler ve diğer belgeler, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi için kullanılabilecek, vatandaşlardan ayrı ayrı biyometrik veri ve belge istenmeyecek" diye konuştu.
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