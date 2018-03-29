Bakan Albayrak enerjide yeni hedefi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Verimliliği Forumu'nda açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada "Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz çok büyük bir potansiyel var." dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ticaret savaşlarını yakından takip ediyoruz öyle değil mi? Daha rekabetçi özel sektöre kavuşma hedeflerimizden bir tanesi olmalı. Sanayimize dağıtım şirketlerimize ciddi anlamda iş düşüyor. Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz çok büyük bir potansiyel var. Koordinasyonda bakanlığımızın olduğu enerji verimliliğinin olduğu firmalar Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarımızın artık bir dönüşüme girmesi lazım.''

9 milyarlık dolarlık yatırımla hedeflenen 2033'e kadarki kazanım, yaklaşık 30.2 milyar dolar öngörülen unsur. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Yüzde 14'e varan bir azaltım demek. 66.6 milyon ton karbon eşdeğerinde bir salınım azaltımı demek.



Enerji tüketimimizde öne çıkan 3 sektör vardır



-Sanayi: Yaklaşık yüzde 32'si



-Ulaştırma: Yüzde 26



-Konut ve hizmetler

20 BİNİ AŞAN BİR İSTİHDAM

9 milyarlık dolarlık yatırımla hedeflenen 2033'e kadarki kazanım, yaklaşık 30.2 milyar dolar öngörülen unsur. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Aynı zamanda, Yüzde 14'e varan bir azaltım demek. Çevreci profilde baktığımızda 66.6 milyon ton karbon emisyonu eşdeğerinde bir salınım azaltımı hedefi demek. Oluşacak yan sanayi ve enstitü bakımında da 20'bini aşan bir istihdam."