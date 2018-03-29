



Sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupalı rakiplerini yeni tedbirler almaya zorluyor. Heathrow ve Frankfurt havalimanlarında yeni terminaller inşa edilirken, Frankfurt'ta 3. Terminalin G kısmının yapımı 3 yıl öne çekildi.

Hizmete girdiğinde Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olacak İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarının rekabet tedbirlerini artırmasına neden oldu.