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  1. Bakan Albayrak enerjide yeni hedefi açıkladı

'yı korku sardı! 3 yıl öne çekildi

Sadece İstanbul hava sahasını değil, hava sahasını da etkileyecek bir proje olan , Avrupa'dan da yakından takip ediliyor.



Sadece İstanbul hava sahasını değil, hava sahasını da etkileyecek bir proje olan , Avrupalı rakiplerini yeni tedbirler almaya zorluyor. Heathrow ve Frankfurt havalimanlarında yeni terminaller inşa edilirken, Frankfurt'ta 3. Terminalin G kısmının yapımı 3 yıl öne çekildi.

Hizmete girdiğinde 'nin dünyaya açılan vitrini olacak İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarının rekabet tedbirlerini artırmasına neden oldu.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 12:52
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