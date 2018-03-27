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Yeni işçiye 2.142 lira

Yeni işçiye 2.142 lira
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yeni oluşturduğumuz teşvik uygulamalarımızla performansımızı 2017'nin üzerine çıkaracak bir sonuca 2018'de ulaşacağımıza inanıyoruz. İmalat sanayi ve bilişim bu dönemde öncelikli sektörlerimiz" dedi. Türk Telekom-İŞKUR İstihdam İşbirliği İmza Töreni'nde konuşan Sarıeroğlu, "Prim desteklerimizle imalat ve bilişim sektörümüzü önceleyen bir bakış açısı ortaya koyduk. Geçmişte sadece asgari ücret üzerinden bir teşvik uygulaması hayata geçirilirken, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. 883 lira ile 2 bin 142 lira arasında değişen oranlarda desteğimiz olacak" dedi.
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