Doğu Ekspresine rakip geldi
Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşımacılığına başlanırken, Ankara’dan alınan yolcular, Bitlis’in Tatvan ilçesine getirildi. Yolcular, 25 saatlik yolculuğun ardından geldiği Tatvan Garı’nda, davul- zurna ekibi ve çiçeklerle karşılandı. Van Gölü Ekspresi'nin büyük ilgi gören Doğu Ekspresi gibi rağbet görmesi bekleniyor.
"Tatvanda tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Van Gölü Ekspresi'nin 5 yıl aradan sonra yeniden yolcu seferine başlaması, bizleri son derece mutlu etti. Bunu bir milat olarak kabul ediyoruz. Diyoruz ki 'Van Gölü Ekspresi eski hak ettiği konuma gelecek'. Bugün ilk kafilesi Tatvana geldi. Yarın da tekrar yolcularımız gelecek. Nisan ayında da 120 kişilik misafirlerimiz Tatvana gelecek. Bu tren seferleri ile yöremizi, kültürümüzü herkese göstermek istiyoruz. Bitlis, bu manada açık hava müzesi gibidir."
Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise amaçlarının Van Gölü Ekspresi ile gelenleri, bölgede gezdirerek, tanıtım yapmak olduğunu vurguladı. Gencan, "Van Gölü Ekspresi'ni halk oyunlarıyla karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amacımız, burada Van Gölü Ekspresi ile gelen tüm misafirlerimizi burada ağırlayıp, bölgenin tanıtımını yapabilmek. 2 gün boyunca misafirlerimizi ağırlayacağız. Başta Nemrut Krater Gölü olmak üzere Selçuklu Mezarlığı, Bitlis'in tarihi evleri, sivil mimarisi, medrese, han ve hamamları olmak üzere Süphanın ve Bitlis'in tüm doğa ve kültür merkezlerini gezdirerek, güzel vakit yaşatmak istiyoruz" dedi.
Etiketler: Doğu Ekspresi , Van Gölü
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