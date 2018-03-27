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Yol Durumu
  1. Yeni işçiye 2.142 lira

alınacak

Tekniker alınacak
Türk Telekom, 2 bin 500 nitelikli alımı için İŞKUR ile protokol imzaladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, törende, ", vasıtasıyla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak. İŞKUR, vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin Türk Telekom bünyesine katılmasına yardımcı olacak" dedi. Türk Telekom CEO'su Paul Doany de yaklaşık 42 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarına işaret ederek, "İŞKUR ile imzaladığımız protokolle Türk Telekom bünyesine 2 bin 500 nitelikli tekniker alacağız" dedi.
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