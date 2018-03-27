Tekniker alınacak

Türk Telekom, 2 bin 500 nitelikli tekniker alımı için İŞKUR ile protokol imzaladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, törende, "Türk Telekom, İŞKUR vasıtasıyla 2 bin 500 yenipersoneli ailesine katacak. İŞKUR, vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin Türk Telekom bünyesine katılmasına yardımcı olacak" dedi. Türk Telekom CEO'suPaul Doany de yaklaşık 42 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarına işaret ederek, "İŞKUR ile imzaladığımız protokolle Türk Telekom bünyesine 2 bin 500 nitelikli tekniker alacağız" dedi.
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