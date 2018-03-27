TEB : Yerli not kuruluşu şart

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, yerli kredi derecelendirme kuruluşu kurulması gerektiğini belirterek, "Çünkü bazı şeyler yabancı yatırım kuruluşlarında bazı dönemde politik hale geliyor. Kurduğumuz yapı kredibıl olsun. Niye kendi kuruluşlarımıza güvenmiyoruz? Bizimki politik karar almasın, doğru karar alsın" dedi. Global oyuncu olmak için bu tür enstrümanlara ihtiyaç olduğunu anlatan Leblebici, "Bu yıl ekonominin yüzde 4.5-5 büyüyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.