TEB : Yerli not kuruluşu şart

Türk Ekonomi Bankası(TEB) Genel MüdürüÜmit Leblebici, yerli krediderecelendirme kuruluşukurulması gerektiğini belirterek,"Çünkü bazı şeyler yabancıyatırımkuruluşlarındabazı dönemdepolitik halegeliyor.Kurduğumuzyapı kredibılolsun. Niye kendikuruluşlarımızagüvenmiyoruz? Bizimki politikkarar almasın, doğru karar alsın"dedi. Global oyuncu olmak içinbu tür enstrümanlara ihtiyaçolduğunu anlatan Leblebici,"Bu yıl ekonominin yüzde 4.5-5büyüyeceğini tahmin ediyoruz"diye konuştu.
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