;
Yol Durumu
  1. 25.5 milyar yatırım 30 bin istihdam
  2. İranlı’ya lüks pazar

İşsize 16 bin 112 TL

İşsize 16 bin 112 TL
Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına maaşı yetişiyor. İşsizlik sı kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. Bu şartları taşıyanlara kıdemlerine göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödeniyor. İşşizlik maaşında taban ve tavan tutarlar asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 805,63 lira, en çok bin 611 lira 28 kuruş ödeniyor. 10 ayda 8 bin 56 lira ile 16 bin 112 lira lira arasında ödeme alınabiliyor. 2019'da esnaf da işsizlik maaşı alabilecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar