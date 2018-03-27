İşsize 16 bin 112 TL

Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıliçinde en az 600 gün işsizlik sigortasıprimi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. Bu şartları taşıyanlara kıdemlerine göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödeniyor. İşşizlik maaşında taban ve tavan tutarlar asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 805,63 lira, en çok bin 611 lira 28kuruş ödeniyor. 10 ayda 8 bin 56 lira ile 16 bin 112 lira lira arasında ödeme alınabiliyor. 2019'da esnaf da işsizlik maaşı alabilecek.
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