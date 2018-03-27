Anneye 2.350 lira

Hükümet, çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için sağladığı desteklere birbiri ardına yenilerini ekliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan annelere, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lirabakım desteği başlıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR'da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'ninüzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi. Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz." Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 61 ile75 lira arasında harçlık da veriliyor.
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