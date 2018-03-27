2.4 milyon çocuğa cep harçlığı

Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı, dargelirli ailelerin çocuklarınınokul devamlılığınısağlamak, okulmasraflarında aileleredestek çıkmak amacıyla'şartlı eğitim yardımı've 'sosyal ve ekonomikdestek' (SED) sağlıyor.Şartlı eğitim yardımıgeçtiğimiz yıl 2.4milyon çocuğa ulaşırken,162 bin aileye deSED verildi. İlköğretimeve orta öğretime devameden çocuklara sağlananşartlı eğitim yardımıkapsamında, ilköğretimkız çocuklarına aylık40, erkek çocuklarınaaylık 35, ortaöğretimkız çocuklarına aylık 60,erkek çocuklarına aylık50 liralık destek veriliyor.
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