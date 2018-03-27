2.4 milyon çocuğa cep harçlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarının okul devamlılığını sağlamak, okul masraflarında ailelere destek çıkmak amacıyla 'şartlı eğitim yardımı' ve 'sosyal ve ekonomik destek' (SED) sağlıyor. Şartlı eğitim yardımı geçtiğimiz yıl 2.4 milyon çocuğa ulaşırken, 162 bin aileye de SED verildi. İlköğretime ve orta öğretime devam eden çocuklara sağlanan şartlı eğitim yardımı kapsamında, ilköğretim kız çocuklarına aylık 40, erkek çocuklarına aylık 35, ortaöğretim kız çocuklarına aylık 60, erkek çocuklarına aylık 50 liralık destek veriliyor.





Betil BAŞ