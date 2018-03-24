Milli savaş uçağı süper bilgisayardan çıkacak

TUSAŞ, son dönemde Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından üstlendiği önemli projeler başta olmak üzere yürütülen çalışmaların aerodinamik, aeroakustik, yapısal ve beka analizleri gibi yoğun mühendislik hesaplamalarında kullanılmak üzere yeni Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi kurdu.

YÜKSEK HIZLI ÖZEL AĞ ALTYAPISI KULLANILARAK...

Sistem sayesinde, bilim ve mühendislik alanındaki yoğun hesaplamaya dayalı karmaşık problemler süper bilgisayarlar kullanılarak çözülüyor. Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi olarak ifade edilen süper bilgisayarlarda güçlü işlemciler içeren sunucu sistemleri, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı özel ağ altyapısı kullanılarak bir bütün olarak çalışabiliyor.

Sistem, toplamda 10 binin üzerinde işlemci çekirdeğine ve 120 bin gigabayt belleğe sahip bulunuyor.

YÜKSEK HIZLI DEPOLAMA BİRİMLERİ BULUNUYOR

Uzun süreli yoğun testler sonunda farklı analiz tipleri için özel olarak tasarlanan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi'nde, grafik işlemci destekli sunucuların yanı sıra analiz verilerinin saklanması için bin terabayt kapasiteli yüksek hızlı depolama birimleri bulunuyor.

TUSAŞ'ın çeşitli projelerinde yapılan mühendislik analizleri, söz konusu yeni sistem kullanılarak geçmişe göre çok daha kısa sürelerde, daha yüksek hassasiyetle gerçekleştirilebilecek.