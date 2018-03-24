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İŞE GELMEDİĞİ HALDE KARTI BASINCA...

Kocaeli'de bir işyeri çalışanı, hastalığı nedeniyle izinli olmasına rağmen, sicil kartını bir arkadaşına vererek bastırmasını istedi. İşe gelmediği halde, işe giriş sicil kartının basıldığının, İş yerince fark edilmesi üzerine, çalışmadığı halde çalışmış gibi görünmek isteyen işçi de, kartı arkadaşı için basan işçinin de iş akdine son verildi.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 15:12
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