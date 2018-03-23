Dolar gece saatlerinde tarihi zirve yaparak 4 liranın üzerine çıktı. Peki ama Dolar bugün kaç para? Dolar yükselecek mi? 23.3.2018'de Dolar ve Euro ne kadar? Euro yükselecek mi? Tüm bu sorularınızın cevabı takvim.com.tr'de...

İstanbul serbest piyasada dolar 3,9720 liradan, avro 4,8970 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,9700 liradan alınan dolar, 3,9720 liradan satılıyor. 4,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8970 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9310 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8460 lira olmuştu.