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ne kadar? ne kadar? (23 Mart 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 23 Mart Dolar kuru... 23 Mart Euro kuru... İşte 23 Mart 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 23 Mart 2018 kurları...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

gece saatlerinde tarihi zirve yaparak 4 liranın üzerine çıktı. Peki ama Dolar bugün kaç para? Dolar yükselecek mi? 23.3.2018'de Dolar ve ne kadar? Euro yükselecek mi? Tüm bu sorularınızın cevabı takvim.com.tr'de...

serbest piyasada dolar 3,9720 liradan, avro 4,8970 liradan güne başladı.

'da 3,9700 liradan alınan dolar, 3,9720 liradan satılıyor. 4,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9310 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8460 lira olmuştu.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 09:07
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