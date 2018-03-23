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ne kadar? (23 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram ? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 23 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Altının bugün de yükselişte ve rekora koşuyor! Bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet ve kaç lira? soruları çok daha sık sorulmaya başladı. 23 Mart Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Altın 170-171 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı 'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
170,68 liradan alınırken, 170,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 268,59 liradan alınırken 274,66 liradan satılıyor. da 535,49'dan alınırken 549,32 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1104,00 liradan alınıp 1116,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2685,86 liradan alınırken 2728,13 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. nın dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 09:16
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