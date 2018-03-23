57 bin sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanı AhmetDemircan, bu yıl içinde 11 bindoktor, 27 bin sağlık personeli, 19bin sağlık çalışanı alımı yapılacağınıve ilk alım için gelecek hafta ilanaçıkacaklarını bildirdi. Demircan,bu yıl hemşire, ebe, tekniker,uzman, teknisyen, laborant gibikadrolar için 27 bin sağlık personelialınacağını belirtti. Ayrıca 19 binkamu işçisi alımı yapacaklarınıanlatan Demircan, bu yıl 11 bincivarında doktorun da görevebaşlayacağını kaydetti. Alımların3 aşamada gerçekleşeceğini ifadeeden Demircan, birinci bölüm içingelecek hafta ilana çıkacaklarınıve alımların ise Nisan'da olacağınıvurguladı. Bakan Demircan,ikinci alımın Haziran'da, üçüncüalımın ise Eylül ya da Ekim'degerçekleşeceğini açıkladı.
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