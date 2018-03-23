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5 bin atanacak

5 bin öğretmen atanacak
Meclis'ten geçen torba yasayla ücretli lere, sözleşmeli öğretmenlik yolu açılıyor. Yasayla eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verildi. Buna göre; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış öğretmenlerden; görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olan ve 'den belirlenen en az taban puanı almış olanlar sözleşmeli olabilecek.
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