5 bin öğretmen atanacak

Meclis'ten geçen torba yasayla ücretli öğretmenlere, sözleşmeli öğretmenlik yolu açılıyor. Yasayla eğitim hizmetleri için ilave 5 binsözleşmeli öğretmenatama hakkı verildi. Buna göre; 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış öğretmenlerden; görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 günsigorta primi ödenmiş olan ve KPSS'den belirlenen en az taban puanı almış olanlar sözleşmeli olabilecek.
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