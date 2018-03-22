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arttırdı düştü

Fed arttırdı dolar düştü
ABD Merkez Bankası'nın () yeni başkanı Jerome Powell, 25 baz puanlık faiz artışı yaptıklarını açıkladı. Politika i 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükseldi. Fed 2018 yılında toplamda 3 faiz artışı sinyali verdi. karardan hemen önce 3.92 seviyelerine kadar geriledi. Karar öncesi 3.9220 seviyesinde yer alan dolar/ TL ilk tepki olarak hafif yükselmesinin ardından yeniden 3.9140'a geriledi. Rekor üstüne rekorlar kıran euro ise 4,82 düzeyine indi.
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