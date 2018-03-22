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ve ne kadar? (22 Mart 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 22 Mart Dolar kuru... 22 Mart Euro kuru... İşte 22 Mart 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 22 Mart 2018 kurları...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,9120 liradan, avro 4,8340 liradan güne başladı.

'da 3,9100 liradan alınan dolar, 3,9120 liradan satılıyor. 4,8320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8340 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8280 lira olmuştu.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 09:18
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