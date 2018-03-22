İstanbul serbest piyasada dolar 3,9120 liradan, avro 4,8340 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,9100 liradan alınan dolar, 3,9120 liradan satılıyor. 4,8320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8340 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8280 lira olmuştu.