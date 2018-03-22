30 bin kişiye kadro

Kamuda 4 Aralık 2017itibariyle görevde olan yaklaşık30 bin 4C'li, 3 Nisan'dasözleşmeli personel olaraksınavsız kadroya alınacak.Böylece yıllardır süren kıdemtazminatı sorunları çözülecek.4C'lilerin, kurumlarındakipozisyonlarının belirlenip,kadroya geçiş işlemi içinBakanlar Kurulu kararıbekleniyor. Geçiş sırasındaherhangi bir başvuruya gerekolmayacak bu çalışanlar içinsınav da yapılmayacak. Aynıkurumda, aynı görevi yapacaklar.Özelleştirme nedeniyle geçicipersonel statüsüyle çalışanlar,emekliliği gelene kadar 4Bstatüsünde çalışmaya devamedecek. Geçici personel olarakatama süreci devam edenler dekadroya alınacak. Kısmi süreliveya saat hesabı üzerindençalışanların ise kadroya geçişhakkı olmayacak.
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