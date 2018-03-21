‘Zirveye ulaşana kadar durmak yok’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye dünyanın yükselen bir gücüdür ve zirveye ulaşana kadar da durmayacaktır’ dedi. Ege ve Kıbrıs’ta fırsatçılık yapanlara izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, döviz hareketini ise ‘Rasyonel değil’ diye yorumladı. Akkuyu için de ‘Putin ile birlikte açacağız’ dedi.
Erdoğan, "2018 sonunda gazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak" diye konuştu. Erdoğan, "Ege ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın çevremizde fırsatçılık yapmaya kalkanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi. "Ekonomimiz dövizde zaman zaman yaşanan ve hiçbir rasyonel temeli olmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerimize uygun şekilde gelişmeyi sürdürüyor" ifadesini kullanan Erdoğan, Akkuyu'nun temelini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte atacaklarını söyledi.
'STANDARTLARI BELİRLİYORUZ'
Törende konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, 'Her şey Türkiye için' sloganıyla çıktıkları yolda 101 yerleşim yerine daha doğalgaz getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye'de son 16 yılda enerji alanında yapılan yatırımların tüm dünya için önemli bir örnek oluşturduğunu belirten Albayrak, "13 bin kilometreyi bulan doğalgaz boru hattı ile Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yaklaşık 8 defa kat ettik. 2017 ve 2018'de toplam 3 milyar liralık iletim ve dağıtım yatırımlarıyla daha gelişmiş bir doğalgaz altyapısına kavuşmuş olacağız" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, '101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Hizmete Alım Töreni'ne katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , Berat Albayrak
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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