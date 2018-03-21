Kapalıçarşı'da 3,9300 liradan alınan dolar, 3,9320 liradan satılıyor.
4,8220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,8240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9300 lira, euronun satış fiyatı ise 4,8210 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 3,9300 liradan alınan dolar, 3,9320 liradan satılıyor.
4,8220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,8240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9300 lira, euronun satış fiyatı ise 4,8210 lira olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.