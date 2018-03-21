Tek tıkla taşınma

Son dönemde soy kütüğü, miras sorgulama gibi uygulamalarla gündemden düşmeyen e-devlet sistemine vatandaşın işini kolaylaştıracak önemli bir uygulamanın daha eklenmesi için çalışmalar başlatıldı. Haberleşme GenelMüdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, "Taşınacak kişi e-devlete girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak" dedi. Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli EğitimBakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.
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