Dolar düştü borsa çıktı

ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün vereceği faiz kararı öncesinde haftaya yükselişle başlayan döviz kurları, dün bir miktar toparlandı. Pazartesi günü 3.95 lirayı aşarak 30 Kasım'dan bu yana olan en yüksek düzeyini gören dolar, dün ise günü 3.9310 liradan tamamladı. Dün 4.8709 lira ile tarihi rekor düzeye tırmanan euro da günü düşüşle tamamladı. Euro kapanışta 4.8220 liraya geriledi. Gram altın 165 lira 80 kuruşa düşerken, Cumhuriyet altını serbest piyasada bin 111 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul ise yüzde 0.85 değer kazanarak 116 bin 431 puana yükseldi.
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