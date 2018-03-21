İŞKUR ve ILO işbirliğinde yürütülen "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi" isimli projenin kapanış konferansı Bakan Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Bakan açıkladı: Ekonomide yeni paket yolda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Dün gece Meclisteydik, inşallah bugün tamamlanacak. Çok güçlü istihdam teşviklerimizin olduğu yeni bir paketimiz Mecliste görüşülüyor, inşallah bugün tamamlanacak" dedi.
Etiketler: Bakan Sarıeroğlu , İŞKUR , istihdam , Türkiye
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