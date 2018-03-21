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Bakan açıkladı: Ekonomide yeni paket yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Dün gece Meclisteydik, inşallah bugün tamamlanacak. Çok güçlü teşviklerimizin olduğu yeni bir paketimiz Mecliste görüşülüyor, inşallah bugün tamamlanacak" dedi.



ve ILO işbirliğinde yürütülen "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: 'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi" isimli projenin kapanış konferansı 'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 17:25
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