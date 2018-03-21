Bakan açıkladı: Ekonomide yeni paket yolda

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İŞKUR ve ILO işbirliğinde yürütülen "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi" isimli projenin kapanış konferansı Bakan Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.