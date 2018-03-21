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Altında tüm zamanların rekoru geldi

167,4 lira tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ne kadar? Gram ? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? altını ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 21 Mart 2018 altın fiyatları...

Altında tüm zamanların rekoru geldi

Altının gram fiyatı 167,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Güne pozitif başlayan ve altının ndan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,4 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı saat 16.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 167,2 liradan, altının ons fiyatı da yüzde 0,9 artışla 1.323 dolardan işlem görüyor.

, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası () Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kararları öncesinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti. Fed'in politika ini 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve Fed üyelerinin 2018 yılının tamamına ilişkin faiz beklentilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 164 liranın destek, 167,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 17:32
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