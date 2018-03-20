;
Yol Durumu
  1. 101 yerleşim yeri daha doğalgaza kavuştu

İŞKUR'dan 1.450 lira maaşlı aktörlük

Milli İstihdam Seferberliği'yle birlikte işsiz sayısı azalırken bir yandan İŞKUR da seferberliğe destek veriyor. Beden işçiliğinin yanında pek çok sektörde eleman ilanı veren İŞKUR'da bazı ilanlar dikkat çekiyor. Bunlardan bazıları da aktör ve figüran aranması. Kariyerini dizi, film ya da reklam sektöründe yönlendirmek isteyenler için işte şartlar...

Milli İstihdam Seferberliği tüm hızıyla sürüyor. İŞKUR da işsizlere iş bulmak için çalışmaya devam ediyor. 2018 Ocak-Şubat döneminde 83 bin 449 kişi işe yerleştirilirken, işe yerleştirme oranı yüzde 16,6 arttı. 56 bin 582 kadın İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oladu. İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları'ndan yararlananların sayısı ise 67 bin 114 oldu.

  • 20 Mart 2018, Salı 16:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar