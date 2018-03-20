İŞKUR'dan 1.450 lira maaşlı aktörlük

Milli İstihdam Seferberliği tüm hızıyla sürüyor. İŞKUR da işsizlere iş bulmak için çalışmaya devam ediyor. 2018 Ocak-Şubat döneminde 83 bin 449 kişi işe yerleştirilirken, işe yerleştirme oranı yüzde 16,6 arttı. 56 bin 582 kadın İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oladu. İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları'ndan yararlananların sayısı ise 67 bin 114 oldu.