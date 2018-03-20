Dünya devleri almak için sıraya girdi!





Savunma ve havacılık sanayisindeki performansıyla ürün çeşitliliğini artıran TAI, aynı zamanda ekonomik göstergelerini de yukarıya çekiyor.

TAI, yurt içi ve dışı talepleri karşılayarak 2016'da 1 milyar 260 milyon dolar ciro yaptı. Cironun 477 milyon dolarını ihracat oluşturdu.