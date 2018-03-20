;
Yol Durumu
  1. Harekete geçildi! Türkiye ABD’nin payını kapacak
  2. İŞKUR'dan 1.450 lira maaşlı aktörlük

Dünya devleri almak için sıraya girdi!

Türk sanayisinin yüksek teknoloji merkezlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/), geçen yıl yakaladığı ihracat başarısıyla dikkati çekti.



Savunma ve havacılık sanayisindeki performansıyla ürün çeşitliliğini artıran , aynı zamanda ekonomik göstergelerini de yukarıya çekiyor.

TAI, yurt içi ve dışı talepleri karşılayarak 2016'da 1 milyar 260 milyon dolar ciro yaptı. Cironun 477 milyon dolarını ihracat oluşturdu.

Etiketler: ,
  • 20 Mart 2018, Salı 17:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
&#220;retelim Üretelim

Allah razı olsun devlet ve özel sektör den üniversitelerden savunma sanayimiz için üretenlerimizden milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar da üretelim ve daima ARGE ler yapalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.03.2018 19:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar