Dünya devleri almak için sıraya girdi!

Savunma ve havacılık sanayisindeki performansıyla ürün çeşitliliğini artıran TAI, aynı zamanda ekonomik göstergelerini de yukarıya çekiyor.
TAI, yurt içi ve dışı talepleri karşılayarak 2016'da 1 milyar 260 milyon dolar ciro yaptı. Cironun 477 milyon dolarını ihracat oluşturdu.
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Allah razı olsun devlet ve özel sektör den üniversitelerden savunma sanayimiz için üretenlerimizden milli yerli savunma sanayi teknolojimizde daima üretelim her şeyden üretelim çok üretelim tahrip gücü çok etkili mühimmatlar da üretelim ve daima ARGE ler yapalım.
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