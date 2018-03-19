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ve ne kadar? (19 Mart 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?
3,9280 liradan, avro 4,8190 liradan haftaya başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 3,9280 liradan, avro 4,8190 liradan haftaya başladı.

'da 3,9260 liradan alınan dolar, 3,9280 liradan satılıyor. 4,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8190 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 3,9110 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8060 lira olmuştu.
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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 09:58
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