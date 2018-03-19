; 26 / 14 23 / 11 18 / 7 15 / 1 22 / 11 23 / 12 19 / 7 23 / 13 13 / 0 21 / 10 22 / 12 20 / 8 17 / 14 23 / 5 15 / 4 20 / 9 19 / 6 14 / 2 17 / 8 18 / 7 22 / 14 16 / 11 18 / 7 18 / 9 22 / 9 22 / 6 23 / 14 15 / 8 21 / 6 19 / 6 14 / 1 18 / 7 22 / 9 18 / 15 18 / 7 15 / 5 25 / 12 22 / 6 17 / 6 17 / 8 21 / 15 24 / 12 20 / 11 20 / 8 15 / -1 19 / 7 20 / 8 18 / 8 14 / 6 19 / 8 24 / 13 20 / 11 22 / 11 18 / 6 21 / 8 20 / 12 19 / 11 23 / 16 18 / 8 18 / 4 19 / 9 19 / 9 17 / 13 27 / 12 18 / 12 20 / 12 17 / 15 21 / 10 16 / 13 18 / 7 26 / 13 18 / 9 14 / 8 22 / 12 18 / 13 20 / 6 17 / 5 16 / 2 20 / 12 17 / 7 15 / 12 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Dolar 3,9280 liradan, avro 4,8190 liradan haftaya başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 3,9280 liradan, avro 4,8190 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 3,9260 liradan alınan dolar, 3,9280 liradan satılıyor. 4,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8190 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 3,9110 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8060 lira olmuştu. 19 Mart 2018, Pazartesi 09:58
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