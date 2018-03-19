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Dikkat! Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren karar

Bankacılıkta kullanılan kredi notu gibi sigorta sektöründe de sigortalılar için özel bir puanlama sistemi düşünüldüğü açıklandı.

Dikkat! Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren karar

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, sigortalılar için puanlama sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İstatistikle çalışan bir sektör olduklarını ve veri kalitesinin artırılmasına yönelik bir projeye de başladıklarını söyleyen Çağlar, "Yine tıpkı kredi notu gibi sigortalı için bir sigorta puanlama projesinin de tasarım aşamasındayız. Tabii güncel konulara yönelik yapılan bu çalışmaların yanı sıra sigortacılığın gelişmesi ve ekonomideki öneminin ve derinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 07:08
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