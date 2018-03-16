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Para yetmez!

Para yetmez!
Tatilini yurt dışında yapmak isteyenler dikkat. Economist Intelligence Unit, dünyanın en pahalı şehirlerini açıkladı. Singapur, beşinci kez dünyanın en pahalı şehri oldu. Singapur'u, 5 basamak birden yükselen Paris ve yine 1 basamak yükselen Zürih takip etti. 2 sıra düşüşle dördüncülüğe inerken, Oslo ise 6 basamak zıplayarak dünyanın en pahalı beşinci şehri ünvanını aldı. İlk 10 sıranın kalanını ise , Seul, Kopenhag, ve Sidney oluşturdu. Avrupa ilk 10'da 5 şehirle yer aldı. Eurodaki artış da göz önüne alınırsa Türkler için Avrupa'da tatil daha da pahalıya gelecek.
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