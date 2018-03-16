16.3.2018 Cuma altın fiyatları belli oldu. Altında durgunluk sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 165-166 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira? İşte 16 Mart Cuma güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

165,03 liradan alınırken, 165,06 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 263,95 liradan alınırken 269,85 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,24'den alınırken 539,70 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1092,00 liradan alınıp 1104,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.