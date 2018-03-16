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Kurtar bizi !

80 bin kişinin 511 milyon lirasını alıp kaçan ’ın sahibi , Uruguay’da ortaya çıktı

Kurtar bizi Muslera!
Çiftlik Bank isimli sanal oyun, saadet zinciri kavramını yeniden 'nin gündemine taşıdı. 27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından 2016'da kurulan , "200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç" vaat etti. Aydın'ın Çiftlik Bank'ı, bir süre sonra 500 bin üyeye ulaştı. Yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan, internetten sanal çiftlik oyunu oynatan Aydın'ın foyası kısa süre önce ortaya çıktı. Aydın, 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp ortadan kayboldu. Aydın'ın, Latin Amerika ülkesi Uruguay'a yerleşip vatandaşlık da aldığı ortaya çıktı. Mağdurlar, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'ya başvurup yardım istemeye hazırlanıyor. Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon lira topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon lira ödeme yaptığı öne sürüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), İstanbul Üsküdar'daki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Cafer Çolak'ın evinde bazı evraklara el konuldu. Çolak nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.


EŞİNİN ORTAKLIĞI YOK
Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın (20), savcılığa giderek teslim oldu. Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanan 'ın avukatı Abdullah Yörük, bir açıklama yaptı: "Sıla Aydın'ın hesabına 1.7 milyon lira aktarıldığı doğru. Sebebi ise, kendilerine birlikte yaşayacak ları bir villa alımı içinmiş. Ancak o para üzerinde tedbir var. Tek kuruşunu kimse çekemez. 'ın şirketlerinde Sıla Hanım'ın ortaklığı yok."



Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'nın mağdurlara yardım edip etmeyeceği merak ediliyor.

ÇİFTLİK BANK'TA 3. TUTUKLAMA
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.T., tutuklandı. Önceki gece de Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın cezaevine gönderilmişti.

İNCELEMESİ GÜNDEME GELDİ
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank konusunda yapılan incelemenin tamamlandığını ve konunun Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiğini söyledi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (SPK) da inceleme yaptığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, "Kara para aklama yönünden de MASAK'ın da inceleme yapması noktasında müfettişlerimizin talepleri var. Bunların da sonuçlanmasının bu tür girişimlerde bulunanlara ders olacağına inanıyorum" diye konuştu. Tüfenkci, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın hayatın olağan akışı, ticaretin genel seyri dışında büyük kâr vaat ederek toplanan paralara, ticarete her zaman şüpheyle yaklaşmaları gerekir. Şüphelendiklerinde de şikayette bulunmalarını istiyoruz."
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