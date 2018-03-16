Kurtar bizi Muslera!

Çiftlik Bank isimli sanal oyun, saadet zinciri kavramını yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. 27 yaşındaki MehmetAydın tarafından 2016'da kurulan Çiftlik Bank, "200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç" vaat etti. Aydın'ın Çiftlik Bank'ı, bir süre sonra 500 bin üyeye ulaştı. Yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan, internetten sanal çiftlik oyunu oynatan Aydın'ın foyası kısa süre önce ortaya çıktı. Aydın, 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp ortadan kayboldu. Aydın'ın, Latin Amerika ülkesi Uruguay'a yerleşip vatandaşlık da aldığı ortaya çıktı. Mağdurlar, Galatasaray'ın Uruguaylıkalecisi Muslera'ya başvurup yardım istemeye hazırlanıyor. Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon lira topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon lira ödeme yaptığı öne sürüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), İstanbul Üsküdar'daki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Cafer Çolak'ın evinde bazı evraklara el konuldu. Çolak nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.
EŞİNİN ORTAKLIĞI YOK Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın (20), savcılığa giderek teslim oldu. Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanan Sıla Aydın'ın avukatı AbdullahYörük, bir açıklama yaptı: "Sıla Aydın'ın hesabına 1.7 milyon lira aktarıldığı doğru. Sebebi ise, kendilerine birlikte yaşayacak ları bir villa alımı içinmiş. Ancak o para üzerinde tedbir var. Tek kuruşunu kimse çekemez. Mehmet Aydın'ın şirketlerinde Sıla Hanım'ın ortaklığı yok."
ÇİFTLİK BANK'TA3. TUTUKLAMA Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.T., tutuklandı. Önceki gece de Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın cezaevine gönderilmişti.
MASAK İNCELEMESİ GÜNDEME GELDİ GÜMRÜK ve TicaretBakanı Bülent Tüfenkci,Çiftlik Bank konusundayapılan incelemenintamamlandığını ve konununAnadolu CumhuriyetBaşsavcılığı'na intikal ettiğinisöyledi. Sermaye PiyasasıDüzenleme Kurulu'nun(SPK) da inceleme yaptığınıhatırlatan Bakan Tüfenkci,"Kara para aklama yönünden deMASAK'ın da inceleme yapmasınoktasında müfettişlerimizintalepleri var. Bunların dasonuçlanmasının bu türgirişimlerde bulunanlara dersolacağına inanıyorum" diyekonuştu. Tüfenkci, şöyledevam etti: "Vatandaşlarımızınhayatın olağan akışı, ticaretingenel seyri dışında büyükkâr vaat ederek toplananparalara, ticarete her zamanşüpheyle yaklaşmaları gerekir.Şüphelendiklerinde de şikayettebulunmalarını istiyoruz."
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