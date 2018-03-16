Hayırdır Fitch

FITCH Ratings, 2017 yılında uygulanan teşviklerin etkisi ile güçlü bir büyüme gösteren Türk ekonomisinin, 2018 yılında daha yavaş bir büyüme ortaya koymasının beklendiğini, ancak 2019'da büyümenin yeniden toparlanacağını öngördüklerini bildirdi. Önceki gün yayımladığı 'Global Görünüm' raporunda Türk ekonomisinin 2017 yılında yüzde 6.8 büyüdüğüne işaret eden Fitch, 2018 için büyüme tahminini yüzde 4.1 ve 2019 için yüzde 4.7 olarak ortaya koydu.
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