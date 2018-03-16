;
Yol Durumu
  1. Ekonomide kritik rakam açıklandı! Rekor artış
  2. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

ve ne kadar? (16 Mart 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 16 Mart Dolar kuru... 16 Mart Euro kuru... İşte 16 Mart 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 16 Mart 2018 kurları...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,8980 liradan, avro 4,8000 liradan güne başladı.

'da 3,8960 liradan alınan dolar, 3,8980 liradan satılıyor. 4,7980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,8000 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8980 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8110 lira olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • 16 Mart 2018, Cuma 09:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar