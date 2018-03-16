Euro ve dolar zirve yaptı

Döviz piyasalarında devam eden hareketlilik ve euro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle euro dün, 4.8238lira ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Dolar kuru ise önceki gün 3.8880 liraya kadar yükselirken, dün güne 3.82 liradan başladı. Ancak daha sonra yaşanan hareketle dolar 3.90 liraya yöneldi. Bankalararası piyasada dolar/TL 3.90'ı aşarak 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyine çıktı. Dolar serbest piyasada dün günü 3.8910 liradan, euro da 4.8000 liradan tamamladı.
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