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ve zirve yaptı

Euro ve dolar zirve yaptı
Döviz piyasalarında devam eden hareketlilik ve / paritesindeki yükselişin etkisiyle euro dün, 4.8238 lira ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Dolar kuru ise önceki gün 3.8880 liraya kadar yükselirken, dün güne 3.82 liradan başladı. Ancak daha sonra yaşanan hareketle dolar 3.90 liraya yöneldi. Bankalararası piyasada dolar/TL 3.90'ı aşarak 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyine çıktı. Dolar serbest piyasada dün günü 3.8910 liradan, euro da 4.8000 liradan tamamladı.
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