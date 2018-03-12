;
Yol Durumu
  1. 97 bin 108 eleman aranıyor
  2. Esnafa yeni müjdeler geliyor

Ekonominin yönünü vatandaş belirliyor

Ekonominin yönünü vatandaş belirliyor
AK Parti'nin ekonomide sokağın nabzını tutmak için 81 ilde başlattığı 'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu' çalışması 41 ilde tamamlandı. Çalışma kapsamında vatandaşa 5 soru yönelttiklerini söyleyen AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'fikir tepesi' denen bir yöntem kullandıklarını kaydetti. Yılmaz, çalışmanın birinci bölümünde üniversite eğitiminin artmasından ciddi anlamda memnuniyet duyulduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Ulaştırma ve sağlık da memnuniyet oluşturan alanlar. İş dünyası nitelikli eleman istiyor. Nisan sonuna kadar 81 ili tamamlayacağız" dedi.

Hazal ATEŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar