Ekonominin yönünü vatandaş belirliyor

AK Parti'nin ekonomide sokağın nabzını tutmak için 81 ilde başlattığı 'ŞehirlerinEkonomik Beklentileri Forumu' çalışması 41 ilde tamamlandı. Çalışma kapsamında vatandaşa 5 soru yönelttiklerini söyleyen AK Parti Ekonomiden Sorumlu GenelBaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'fikir tepesi' denen bir yöntem kullandıklarını kaydetti. Yılmaz, çalışmanın birinci bölümünde üniversite eğitimininartmasından ciddi anlamda memnuniyet duyulduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Ulaştırma ve sağlık da memnuniyet oluşturan alanlar. İş dünyası nitelikli eleman istiyor. Nisan sonuna kadar 81 ili tamamlayacağız" dedi.
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