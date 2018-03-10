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Ev alana 20 bin lira

Ev alana 20 bin lira destek
Vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak, tasarrufları artırmak için başlatılan hesabı, daha cazip hale geçiriliyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren uygulamada artırılıyor. Mevcut uygulama, konut hesabındaki birikim tutarının maksimum yüzde 20'si kadar, 15 bin lirayı geçmeyecek şekilde devlet katkısı verilmesini içeriyordu. Meclis'te çalışmaları başlayan torba yasa tasarısıyla azami yüzde 20 olan devlet katkısı oranı yüzde 25'e çıkarılacak. Maksimum devlet katkısı tutarı da 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltilecek. Böylece konut hesabı açıp birikim yapanlar, evlerini aldıklarında 20 bin liraya varan devlet katkısından yararlanabilecek. Ayrıca 2 destek daha gelecek.
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