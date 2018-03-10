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Çalışanlar dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz

Çalışanlar dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz

İşyerinde fazla telefonla konuşmak, internette gereksiz dolaşmak işi aksatıyorsa tazminatsız atılabilirsiniz. Ancak bunun da çalışanlar ve işverenler için şartları var.

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, bugün köşesinde hangi koşullarda işçilerin telefonla konuştuğu için tazminatsız bir şekilde işten çıkarılacağını kaleme aldı.

  • 10 Mart 2018, Cumartesi 09:25
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