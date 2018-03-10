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ın çalışanının 6 ay maaşı devletten

Esnafın çalışanının 6 ay maaşı devletten
İstihdam seferberliğinin ikinci fazında gençlerin ına ekstra teşvikler verilecek, ın personel alması kolaylaşacak. Torba tasarıya göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek sağlanacak. Küçük işletmelere ve esnafa, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük, en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek. Yani istihdam edilen gençlerin ödemeleri bir ay esnaf, bir ay devlet tarafından yapılacak.
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