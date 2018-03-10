Emekliye ek zam
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, maaşla birlikte ek ödeme de artacak. Maaş ve ek ödeme zammı gelirlerde 233 liraya varan artış getirecek. Ayrıca ek ödemenin ikiye katalnması da masada...
İKİ ARTIŞ BİRDEN
Ayrıca Temmuz'da maaşlarla birlikte her ay verilen ek ödeme de artacak. Maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oranında olan ek ödeme, Temmuz'da yeni aylık üzerinden hesaplanacak. Bu da ek ödeme tutarını yükseltecek. Halen 4 bin 481 lira 26 kuruş maaş alan emekliye aylık 179,25 ek ödeme veriliyor. Eğer bu maaş yüzde 5 artarak 4 bin 705 lira 32 kuruşa yükselirse, ek ödeme de 188,21 liraya çıkacak. Bu durumda emeklilerin gelirinde zam ve ek ödeme artışı olarak 233 liraya varan yükseliş yaşanmış olacak.
YENİ ORAN GÜNDEMDE
Ayrıca emeklilerin ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere aylığının yüzde 5'i, üstünde olanlara yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği, bu oranın en az yüzde 8 olmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarında 2 kata varan artış olacak.
GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA İMKANI İSTİYORUZ
Yaşı doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim süresini dolduramayan, iş bulup çalışamayan yaklaşık 100 bin kişi emeklilik imkanı istiyor. Kendilerine geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmasını isteyen emekli adayları, "Yaşımız ilerledi, çalışma imkanımız yok, emekli de olamıyoruz. Bizlere geriye dönük borçlanma imkanı verilirse emekli olabiliriz" diyor. Talepler hayata geçerse, belli bir yaşı geçen kişiler geriye dönük borçlanma yaparak emekli olabilecek.
Etiketler: zam , emekli zam , ssk
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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