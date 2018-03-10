Ayda 400 liraya ev sahibi yapacak
Finansevim, dar gelirli aileleri faizsiz, vade farksız, 360 aya varan taksit ve 400 liradan başlayan aylık ödemelerle ev sahibi yapıyor
20 ŞUBE HEDEFİ
Finansevim Başkan Vekili Emre Özkaya, sistemin dünyanın birçok ülkesinde uygulandığını belirterek, "Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi ile vatandaşlar, peşinat ödemeden, kira yardımı gibi ek ödemeler yapmadan, hatta fon katılım ücretini 60 ay vadeye bölerek, kendi belirleyecekleri taksit miktarı ve vadelerle ev sahibi olabilecek" dedi. Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo ise ilk etapta Merkez Anadolu şubesinin yanı sıra Gebze, Konya ve Yenibosna şubeleriyle faaliyete başladıklarını, 2018 sonu itibariyle 20 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Öncelikli olarak İstanbul Ümraniye, Ankara, Bursa, Gaziantep ve İzmir'de şube açmak istediklerini anlatan Özkaya, "Diğer illerimiz ve İstanbul şubelerimiz de bunları izleyecektir. İlk yılımız için 10 milyon liralık bir yatırım planımız bulunuyor" diye konuştu. Finansevim Genel Koordinatörü Sadık Sağol da Türkiye'de işçi ve memur gibi alt ve orta gelir gurubundan vatandaşların ilgi gösterdiği faizsiz konut edinme sisteminde Anadolu'da 130 bin lira, İstanbul'da ise 150 bin liralık evlerin ilgi gördüğünü söyledi.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
● Relax Ödeme Fonu: Hangi ay ne kadar taksit ödeyeceğini katılımcının belirleyeceği bu modelde ödemelerin yüzde 50'sini tamamlayanlar teslimata hak kazanıyor. Teslimattan sonda ise taksitler yine katılımcının belirleyeceği bir vadeye sabitleniyor. Bu modelde mola verme hakkı da bulunuyor.
● Vade Ortası Fonu: Bu modelde katılımcı almak istediği evim fiyatına karar verip peşinatlı ya da peşinatsız olarak sisteme dahil olabiliyor. Taksit miktarını da katılımcının belirlediği Vade Ortası Fonu'nda, sözleşme yapıldığı anda teslimat tarihi katılımcıya bildiriliyor ve ödemeler teslimattan önce ve sonra sabit miktarlarla ödeniyor. Mola imkanı bulunan bu sistemde borcu erken kapatmak da mümkün.
● Çekiliş Fonu: Yine ev miktarı, taksit tutarı katılımcı tarafından belirlenen Çekiliş Fonu'na peşinatlı ya da peşinatsız olarak girilebiliyor. Daha sonra 12 kişiden 360 kişiye kadar değişen gruplardan biri seçiliyor. Teslimat tarihi ise bu grup arasında, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirleniyor. Fon teslimatı yapıldıktan sonra taksitler sabitleniyor.
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: konut , Çekiliş Fonu , İstanbul , Türkiye
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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