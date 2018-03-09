Piyasa Moody’s’i ciddiye almadı

Türkiye'yi dış politikada diz çöktürme operasyonunun ekonomik tetikçiliğini üstlenen kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, önceki gün gece yarısı skandal bir karara imza attı. Moody's, takvimde olmadığı halde, kredi notumuzu bir kademe daha aşağı çekerek Ba2'ye indirdi. Not indirimine ekonomik gerekçe bulmakta zorlanan Moody's, bu kez, "kurumların direncindeki süregelen kayıp" cümlesi ile, Türkiye'ye kurulmak istenen tezgahın kirli bir parçası olduğunu da gözler önüne serdi. Uzmanlar, skandal kararı, "Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan, turizm ve ihracatta rekor kıran, enflasyonunu 7 ayın en düşük seviyesine indiren Türkiye, dışpolitikada diz çökmediği için, ekonomi silahı ile yola getirilmeye çalışılıyor" diye yorumladı. Moody's'in yanlı kararı piyasaları da etkilemedi. Algı operasyonu ile Türkiye'yi kötü göstermek isteyen Moody's'in hamlesine yatırımcılar yüz vermedi. Dün gün içerisinde bir miktar yükselen Borsa kapanışı sadece yüzde 0.24 düşüşle yaptı.
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moodys gibi derecelendirme kuruluşlar siyonist-abd nin piyonu, onların değirmenine su taşıyor.Sahada bükemedikleri Türk milletinin bileğini ekonomi ile bükmeye çalışıyorlar. Allahın izni ve Milletimizin birliği ile bunlarını oyunlarını bir bir bozacağız inşaallah. Bu kuruluşlar işlerine gelmeyen devletlerin ekonomilerini baltalamak için ekonomik darbe yapıyorlar. Ama 15 Temuzda aldıkları cevabı Allahın izni ile ekonomide de alacaklar. Bize düşen bir olmak diri olmak ve çok çalışmak. Gerisi boş laf kardeşlerim.Hayırlı cumalar.
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