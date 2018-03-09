;
Yol Durumu
  1. Ayda 400 liraya ev sahibi yapacak
  2. Bim’den 4 bin 500 ek istihdam GELDİ

Piyasa Moody’s’i ciddiye almadı

Piyasa Moody’s’i ciddiye almadı
Türkiye'yi da diz çöktürme operasyonunun ekonomik tetikçiliğini üstlenen kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, önceki gün gece yarısı skandal bir karara imza attı. Moody's, takvimde olmadığı halde, kredi notumuzu bir kademe daha aşağı çekerek Ba2'ye indirdi. Not indirimine ekonomik gerekçe bulmakta zorlanan Moody's, bu kez, "kurumların direncindeki süregelen kayıp" cümlesi ile, 'ye kurulmak istenen tezgahın kirli bir parçası olduğunu da gözler önüne serdi. Uzmanlar, skandal kararı, "Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan, turizm ve ihracatta rekor kıran, enflasyonunu 7 ayın en düşük seviyesine indiren Türkiye, dış politikada diz çökmediği için, ekonomi silahı ile yola getirilmeye çalışılıyor" diye yorumladı. s'in yanlı kararı piyasaları da etkilemedi. Algı operasyonu ile Türkiye'yi kötü göstermek isteyen Moody's'in hamlesine yatırımcılar yüz vermedi. Dün gün içerisinde bir miktar yükselen kapanışı sadece yüzde 0.24 düşüşle yaptı.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
yamani yamani

moodys gibi derecelendirme kuruluşlar siyonist-abd nin piyonu, onların değirmenine su taşıyor.Sahada bükemedikleri Türk milletinin bileğini ekonomi ile bükmeye çalışıyorlar. Allahın izni ve Milletimizin birliği ile bunlarını oyunlarını bir bir bozacağız inşaallah. Bu kuruluşlar işlerine gelmeyen devletlerin ekonomilerini baltalamak için ekonomik darbe yapıyorlar. Ama 15 Temuzda aldıkları cevabı Allahın izni ile ekonomide de alacaklar. Bize düşen bir olmak diri olmak ve çok çalışmak. Gerisi boş laf kardeşlerim.Hayırlı cumalar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 09:25
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar