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’den 4 bin 500 ek GELDİ

Bim’den 4 bin 500 ek istihdam GELDİ
BİM, yeni mağaza yatırımlarına ve yaratmaya devam edecek. BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, bu yıl 750 milyon lira yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "600'ü , 30'u FİLE ve 100'ü yurt dışında olmak üzere 730 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde hedeflediğimiz ilave net istihdam sayısı 4 bin. Yurt dışı ile birlikte bu rakam 4 bin 500'e çıkıyor" dedi. Dortluoğlu, 'nin en büyük perakende şirketi olduklarını ifade ederek, geçen yıl 2016'ya göre satışlarını yüzde 23.5 artırarak 24 milyar 779 liraya yükselttiklerini aktardı. Sebze-meyve ve unlu mamul satışı konusunda pilot çalışmalar yürüttüklerini anlatan Dortluoğlu, "Halkımızın tercih ettiğini görürsek açık meyve-sebze ve sıcak unlu mamuller satışlarına başlayacağız" dedi. BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı (COO) Galip Aykaç da toplamda bin 500 adet iPhone X satacakları belirtti.
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