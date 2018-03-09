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30 yıllık evden ucuza konak satıyor

Konut kredi faizinin yüzde 60’ını üstlenerek ’nda ‘Büyük Özveri Kampanyası’nı başlatan GYO ve , bölgedeki 30 yıllık evden yüzde 50 daha ucuz fiyata daire satıyor. Konakta villa keyfi sunan evler, 84 ay sıfır faiz avantajı ve 8 bin liradan başlayan sabti taksitlerle alınabiliyor

Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi markalarından DAP Yapı, 'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan, sahip olduğu koru sayesinde doğa ile iç içe bir yaşam sunan ve ulaşım akslarının merkezinde yer alan İstanbul Altunizade- Validebağ'da geliştirdiği projesi ile lüks bir yaşamın kapılarını aralıyor. Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen projede başlatılan 'Büyük Özveri Kampanyası', konut alıcılarına bölgedeki 30 yıllık evlerden daha ucuz fiyata konak sahibi olma fırsatı veriyor. Kampanyaya göre, yüzde 25 peşin ve 84 ay sıfır faiz avantajıyla satışa sunulan evlerin aylık taksitleri 8 bin liradan başlıyor. Büyüklükleri 650 metrekareye kadar ulaşan, 1+0'dan 6+1'e varan daire alternatiflerinin yer aldığı Validebağ Konakları'nda başlangıç fiyatı ise 1 milyon 214 bin lira.

YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİYORUZ
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 'nin içinde bulunduğu konjonktüre ve artan inşaat maliyetlerine rağmen GYO ve 'nın elini taşın altına koyarak Validebağ Konakları projesinde, konut alıcısının finans maliyetini üstlendiğini söyledi. Bölgede ikinci el konutlarda bile metrekare fiyatının 25-30 bin liraya ulaştığını söyleyen Yılmaz, "Emsallerine kıyasla yüzde 50 fiyat avantajıyla 11 bin 900 lira olarak belirlediğimiz metrekare fiyatını şu an Kartal'daki projelerde bile göremezsiniz. Bankadan 84 ay vadeli kredi alınca ödeyeceğiniz yüzde 60 oranındaki faizi biz karşılıyor, yükünüzü hafifleterek, kârınızı artırıyoruz" dedi. Tüketicinin aylık taksitlerini azaltmayı, ev sahibi olmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatan Yılmaz, kampanyanın 31 Mart'a kadar devam edeceğini açıkladı.

BENZERSİZ LOKASYON
İstanbul'un, belki de Türkiye'nin en özel yerlerinden biri olan Validebağ, Anadolu Yakası'ndaki Nişantaşı olarak nitelendiriliyor. Anadolu Yakası'nın ikinci en büyük yeşil alanı olan da burada bulunuyor. Validebağ Korusu, aynı zamanda 7'den 70'e kadar herkesin severek izlediği Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı'na ev sahipliği yapıyor. Korunun tam karşısı nda yer alan Validebağ Konakları ise Koşuyolu ile Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne yürüme mesafesinde yer alıyor. Üsküdar sahiline de yürüyerek ulaşılabilecek bir noktada yer alan projeden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne direkt bağlanılıyor.

VİLLA KONFORU VAR
Yatay mimarinin en özel şekilde uygulandığı Validebağ Konakları, 5'er katlı toplam 319 konak ve 47 mağazadan oluşuyor. Projede Beyzade, Ihlamur, Koru ve Rumeli isimleri verilen konsept konaklar yer alıyor. Beyzade Konakları, 47 mağazanın yer alacağı Nişantaşı Caddesi'ne hakim konumu ve homeofis konseptiyle, Ihlamur Konakları projedeki tüm peyzaj alanına hakim olmasıyla, Koru Konakları Validebağ Korusu'nun eşsiz yeşilliğiyle buluşturan manzarasıyla, Rumeli Konakları ise günbatımının en iyi izlenebileceği konumuyla öne çıkıyor. Tüm konaklarda bahçe dubleksleri ve çatı dubleksleri ile geniş yaşam alanları sunuluyor. Tüm evler modern mimarileriyle konakta villa hayatı vaad ediyor.

YEŞİLİN HER TONU
Yeşi lin tüm zenginliğini kuş cıvıltıları eşliğinde sunan koru manzarasına ek, geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet manzarasına hakim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve süs havuzlarıyla ve yaşları 15 ila 400 arasında değişen ağaçlarıyla şehrin merkezinde doğayla iç içe hayatın kapılarını aralıyor. Projenin en yakın komşusu olan Validebağ Korusu ise yaklaşık 200 yıl önce Bezmialem Valide Sultan'ın yurt içinden ve yurt dışından getirttiği ağaç ve bitki türleriyle adeta modern bir botanik bahçesini andırıyor.


Yavuz KARAMAN
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