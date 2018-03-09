30 yıllık evden ucuza konak satıyor
Konut kredi faizinin yüzde 60’ını üstlenerek Validebağ Konakları’nda ‘Büyük Özveri Kampanyası’nı başlatan Emlak Konut GYO ve DAP Yapı, bölgedeki 30 yıllık evden yüzde 50 daha ucuz fiyata daire satıyor. Konakta villa keyfi sunan evler, 84 ay sıfır faiz avantajı ve 8 bin liradan başlayan sabti taksitlerle alınabiliyor
YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİYORUZ
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktüre ve artan inşaat maliyetlerine rağmen Emlak Konut GYO ve DAP Yapı'nın elini taşın altına koyarak Validebağ Konakları projesinde, konut alıcısının finans maliyetini üstlendiğini söyledi. Bölgede ikinci el konutlarda bile metrekare fiyatının 25-30 bin liraya ulaştığını söyleyen Yılmaz, "Emsallerine kıyasla yüzde 50 fiyat avantajıyla 11 bin 900 lira olarak belirlediğimiz metrekare fiyatını şu an Kartal'daki projelerde bile göremezsiniz. Bankadan 84 ay vadeli kredi alınca ödeyeceğiniz yüzde 60 oranındaki faizi biz karşılıyor, yükünüzü hafifleterek, kârınızı artırıyoruz" dedi. Tüketicinin aylık taksitlerini azaltmayı, ev sahibi olmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatan Yılmaz, kampanyanın 31 Mart'a kadar devam edeceğini açıkladı.
BENZERSİZ LOKASYON
İstanbul'un, belki de Türkiye'nin en özel yerlerinden biri olan Validebağ, Anadolu Yakası'ndaki Nişantaşı olarak nitelendiriliyor. Anadolu Yakası'nın ikinci en büyük yeşil alanı olan Validebağ Korusu da burada bulunuyor. Validebağ Korusu, aynı zamanda 7'den 70'e kadar herkesin severek izlediği Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı'na ev sahipliği yapıyor. Korunun tam karşısı nda yer alan Validebağ Konakları ise Koşuyolu ile Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne yürüme mesafesinde yer alıyor. Üsküdar sahiline de yürüyerek ulaşılabilecek bir noktada yer alan projeden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne direkt bağlanılıyor.
VİLLA KONFORU VAR
Yatay mimarinin en özel şekilde uygulandığı Validebağ Konakları, 5'er katlı toplam 319 konak ve 47 mağazadan oluşuyor. Projede Beyzade, Ihlamur, Koru ve Rumeli isimleri verilen konsept konaklar yer alıyor. Beyzade Konakları, 47 mağazanın yer alacağı Nişantaşı Caddesi'ne hakim konumu ve homeofis konseptiyle, Ihlamur Konakları projedeki tüm peyzaj alanına hakim olmasıyla, Koru Konakları Validebağ Korusu'nun eşsiz yeşilliğiyle buluşturan manzarasıyla, Rumeli Konakları ise günbatımının en iyi izlenebileceği konumuyla öne çıkıyor. Tüm konaklarda bahçe dubleksleri ve çatı dubleksleri ile geniş yaşam alanları sunuluyor. Tüm evler modern mimarileriyle konakta villa hayatı vaad ediyor.
YEŞİLİN HER TONU
Yeşi lin tüm zenginliğini kuş cıvıltıları eşliğinde sunan koru manzarasına ek, geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet manzarasına hakim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve süs havuzlarıyla ve yaşları 15 ila 400 arasında değişen ağaçlarıyla şehrin merkezinde doğayla iç içe hayatın kapılarını aralıyor. Projenin en yakın komşusu olan Validebağ Korusu ise yaklaşık 200 yıl önce Bezmialem Valide Sultan'ın yurt içinden ve yurt dışından getirttiği ağaç ve bitki türleriyle adeta modern bir botanik bahçesini andırıyor.
Yavuz KARAMAN
Etiketler: emlak konut , Validebağ Konakları , DAP Yapı , Validebağ Korusu , İstanbul , Türkiye
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.