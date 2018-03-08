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sine en az bin 648 TL

ve Bağ-Kur lerinin Temmuz zammı için ‘yüzde 4, 4.5 ve 5’ şeklinde 3 farklı tahmin var. Yüzde 5’lik öngörü tutarsa en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 475, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 648 liraya çıkacak

SSK emeklisine en az bin 648 TL
Yaklaşık 9 milyon ve Bağ-Kur sinin gözü Temmuz zammında. Zam oranı için ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekleyen emekliler için uzmanlar 3 farklı tahminde bulunuyor. Uzmanlar, Temmuz zammının yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Halen en düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569, sonra emekli olanlarda ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa en düşük emekli maaşı; esnaf Bağ-Kur'lularda bin 461 liraya, tarım Bağ-Kur'lularda bin 28 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 632 liraya, sonra emekli olan SSK'lılarda 973,02 liraya yükselecek. Yüzde 4.5 olursa da taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 468 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 640 liraya, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 977,70 liraya çıkacak.


RAKAM YÜKSELİYOR
Eğer zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 475 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 38 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 648 liraya, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 982,38 liraya ulaşacak.
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