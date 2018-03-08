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Moody’s’den skandal kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s, 'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Kredi notunun aşağı çekilmesine gerekçe olarak "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" gösterildi

Moody’s’den skandal Türkiye kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s, 'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "Ba1"dan "Ba2"ye revize edildiği bildirildi.

Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.

Moody's, açıklamasında kurumların direncindeki düşüşe, "parasal politikanın etkinliğindeki ilave aşınma ve temel yapısal reformların uygulanmasındaki ek gecikmeleri" örnek gösterdi.

Açıklamada, dış şok riskinin ise yüksek cari açık ve dış borçların yanı sıra artan siyasi riskler ve küresel faiz oranları nedeniyle yükseldiği öne sürüldü.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin not görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrilmesinde ülkenin mali ve ekonomik gücünün etkili olduğunu belirtildi.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 02:09
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Engin Engin

Eyy amerika daki siyanizm artıkları sizin tek bir isminiz var oda vampirdir. Vampiri insanların kanını içen ruhu olmayan bir varlık gibi tanıttınız bu dunyaya.. İşte bu sözde varlık aslında özde olarak siyonizm ve Allah tarafından lanetlenilen bir toplum olan yahudilerdir.. Dünyanın her döneminde maddiyat için tüm masumların özellikle de müslümanların kanına çok girdiniz. Dünyada tekelcilik yapın sonrada demokrasi insan hakları yalanlarıyla abd devletini kurun dunyayı hakimiyetiniz altında tutun... vay be... unuttugunuz tek birsey var Allah.. Ve onun neferleri olarakta İslamın ve masumların koruyucusu Türkiye... Öyle bir osmanlı tokadı geliyor ki siz de farkettiniz şuan bu havlamalarınız bundandır...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 10:06
Osman Osman

Serefsizler. Türkiye yunaninstan denen sürüngenden daha mi kötü yani?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 08:26
vtnds vtnds

biz de bu soysuzlarin notunu kredisini dusurelim,.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 06:55
bir &#246;l&#252;r bin diriliriz bir ölür bin diriliriz

moodysinisle, köpeklerinizle,tankiniz tüfeginizle elinizde ne varsa gelin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 05:07
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