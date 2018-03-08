İstanbul serbest piyasada dolar 3,8050 liradan, avro 4,7250 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,8030 liradan alınan dolar, 3,8050 liradan satılıyor. 4,7230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7250 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7960 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7160 lira olmuştu.