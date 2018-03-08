;
Yol Durumu
  1. Gram altın ne kadar?
  2. Moody’s’den skandal Türkiye kararı!

ve ne kadar? (08 Mart 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 8 Mart Dolar kuru... 8 Mart Euro kuru... İşte 8 Mart 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 8 Mart 2018 kurları...

Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 3,8050 liradan, avro 4,7250 liradan güne başladı.

'da 3,8030 liradan alınan dolar, 3,8050 liradan satılıyor. 4,7230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7250 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7960 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7160 lira olmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • 08 Mart 2018, Perşembe 09:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar