Girişimci kadınlara 50 bin lira hibe
İş kurmak ya da büyütmek isteyen kadınlara hem hibe hem de kredi yolu açık. Kadın esnaf, çiftçi ve girişimcilere kredi kolaylıkları sunulurken; KOSGEB de yenilikçi fikri olanlara 50 bin lira hibe sağlıyor
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR
Hibe almak isteyen kadınların KOSGEB'in istediği şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartların ilki, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak ve tamamen ücretsiz olarak İŞKUR ve KOSGEB tarafından düzenlenen kurstan başarılı olarak girişimcilik sertifikasına sahip olmak. Eğitim almamış kadın girişimciler yaşadıkları il ve ilçelerdeki KOSGEB hizmet birimlerine başvurarak, çalışmayan ev hanımları ise İŞKUR merkezine şahsen başvurarak kurslara katılabiliyor. Başvuru esnasında kadın girişimciler için ön yeterlilik sınavı da yapılıyor. KOSGEB tarafından kendi işyerini açmak isteyen ev hanımlarına ve kadın girişimcilere bu şartları taşımaları halinde 50 bin lira geri ödemesiz hibe imkanı sunuluyor. Ev hanımlarının hayallerinde örneğin güzellik merkezi, kuaför, pastane, lokanta, mağaza gibi bir işyeri açmak varsa, bu işyerleri için güzel ve yenilikçi iş fikri geliştirerek bu iş fikrini iş planına döküp iş projesini hazırlayarak KOSGEB'e onaylatması gerekiyor.
KGF'DEN ÖZEL KREDİ
Kredi Garanti Fonu da kadın girişimcilere destek kredisi sunuyor. Kredi, kadın girişimcilere işlerini büyütmek veya işletmelerini zor durumdan çıkarmak için destek verecek. Bakanlar Kurulu kararına göre, vade süresi asgari 6 ay, azami 5 yıl olan işletme kredilerinde anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıl olacak. Asgari vadesi 6 ay, azami vadesi 10 yıl olan yatırım kredilerinde ise anapara ödemesiz dönem en fazla 3 yıl olarak uygulanacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizler azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilecek, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave edilecek.
Etiketler: KOSGEB , İŞKUR , Bankalar , faiz , Dünya Kadınlar Günü
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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