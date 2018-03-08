Asgari ücretliye maaş koruması

Maliye Bakanı NaciAğbal, asgari ücretinyılbaşında belirlenentutarının, yıl içerisindehiçbir şekilde Ocak ayındabelirlenen seviyenin altınadüşmemesini sağlayacakşekilde gelir vergisiistisnasını artırdıklarınısöyledi. TBMM GenelKurulu'nda görüşülen VergiKanunları ile Bazı Kanunve Kanun HükmündeKararnamelerde DeğişiklikYapan Tasarı'dakidüzenlemeler hakkındabilgi veren Ağbal, tasarınınesnafından işçisine,çiftçisinden öğrencisine,memurundan sanayicisinekadar çok geniş birkesimi ilgilendirdiğini,yatırım, üretim, ihracat veistihdamın teşvik edilmesine,tasarrufların artırılmasınayönelik düzenlemeleriçerdiğini kaydetti. Tasarıdatasarrufların artırılmasıyönünde hükümler olduğunuvurgulayan Ağbal, elektrikliaraçların MTV'sinin yüzde 75indirimli alınacağını kaydetti.
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