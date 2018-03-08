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liye maaş koruması

Asgari ücretliye maaş koruması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, in yılbaşında belirlenen tutarının, yıl içerisinde hiçbir şekilde Ocak ayında belirlenen seviyenin altına düşmemesini sağlayacak şekilde gelir vergisi istisnasını artırdıklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Tasarı'daki düzenlemeler hakkında bilgi veren Ağbal, tasarının esnafından işçisine, çiftçisinden öğrencisine, memurundan sanayicisine kadar çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğini, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın teşvik edilmesine, tasarrufların artırılmasına yönelik düzenlemeler içerdiğini kaydetti. Tasarıda tasarrufların artırılması yönünde hükümler olduğunu vurgulayan Ağbal, elektrikli araçların MTV'sinin yüzde 75 indirimli alınacağını kaydetti.
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