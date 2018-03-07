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3 bin işletmeye 741 milyon TL

3 bin işletmeye 741 milyon TL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2 bin 49 işletmeye verilecek desteği artırarak 3 bin işletmeye çıkardı, destek miktarı da 741 milyon lira olarak belirlendi. Desteklenecek personel sayısı da 4 bin 877'den 6 bin 983'e yükseldi. 2023 hedefleri doğrultusunda 'yüksek teknolojili ürünlere' odaklandıklarını kaydeden Bakan , 'in de yüksek teknolojiye destek vereceğinin altını çizdi.


Selçuk ADIGÜZEL
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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