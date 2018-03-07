3 bin işletmeye 741 milyon TL

Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığı, 2 bin 49 işletmeyeverilecek desteği artırarak3 bin işletmeye çıkardı,destek miktarı da 741 milyonlira olarak belirlendi. Desteklenecekpersonel sayısı da 4bin 877'den 6 bin 983'e yükseldi.2023 hedefleri doğrultusunda'yüksek teknolojiliürünlere' odaklandıklarınıkaydeden Bakan Faruk Özlü,KOSGEB'in de yüksek teknolojiyedestek vereceğinin altınıçizdi.
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